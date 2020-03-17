Healthcare
March 17, 2020 / 10:22 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Ichor Holdings Ltd Says Withdrawing Prior Financial Guidance For Q1 2020

1 Min Read

March 17 (Reuters) - Ichor Holdings Ltd:

* ICHOR HOLDINGS - 6 CALIFORNIA COUNTIES ISSUED “SHELTER-IN-PLACE” ORDER, CAUSING CO TO TEMPORARILY CEASE BAY AREA OPERATIONS FROM TODAY TILL APRIL 7

* ICHOR HOLDINGS LTD - ON MARCH 16, MALAYSIAN GOVERNMENT ISSUED ORDER TO CLOSE CERTAIN BUSINESS ACTIVITIES FROM MARCH 18, 2020 THROUGH MARCH 31, 2020

* ICHOR HOLDINGS - CO TO TEMPORARILY CLOSE MANUFACTURING SITES IN FREMONT, UNION CITY, MALAYSIA, IMPACTING GAS PANEL, WELDMENTS, PLASTICS OPERATIONS

* ICHOR HOLDINGS LTD - WITHDRAWING PRIOR FINANCIAL GUIDANCE FOR Q1 2020 Source text: [bit.ly/3b2cYpU] Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below