FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-ICL Signs A Contract With Energean For Long-Term Supply Of Natural Gas
Sections
Featured
Inmate deaths show 'torturous' Taser use
Reuters Investigates
Inmate deaths show 'torturous' Taser use
Wildfire burns homes, winery in L.A.'s posh Bel-Air neighborhood
California wildfires
Wildfire burns homes, winery in L.A.'s posh Bel-Air neighborhood
Cambodia goes all-in on China in casino port city
World
Cambodia goes all-in on China in casino port city
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
December 7, 2017 / 5:07 AM / Updated 3 minutes ago

BRIEF-ICL Signs A Contract With Energean For Long-Term Supply Of Natural Gas

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 7 (Reuters) - Icl Israel Chemicals Ltd:

* ICL SIGNS A CONTRACT WITH ENERGEAN FOR LONG-TERM SUPPLY OF NATURAL GAS

* ICL ISRAEL CHEMICALS-GREEK CO WILL SUPPLY UP TO 13 BCM OF NATURAL GAS TO ICL AT TOTAL CONSIDERATION OF UP TO $1.9 BILLION OVER 15 YEAR PERIOD

* SAYS CONTRACT IS EXPECTED TO COVER ALL ENERGY NEEDS, INCLUDING OPERATION OF NEW 240 MW POWER STATION IN SDOM

* THE NATURAL GAS WILL BE SUPPLIED TO ICL BY ENERGEAN STARTING FROM THE SECOND HALF OF 2020 AT THE EARLIEST‍​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.