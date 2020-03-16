Healthcare
March 16, 2020 / 6:32 PM / Updated an hour ago

BRIEF-IDC Says Worldwide Wearables Market Braces For Short-Term Impact Before Recovery In 2020

1 Min Read

March 16 (Reuters) - IDC:

* WORLDWIDE WEARABLES MARKET BRACES FOR SHORT-TERM IMPACT BEFORE RECOVERY IN 2020, ACCORDING TO IDC

* IDC - GLOBAL WEARABLES MARKET IS EXPECTED TO GROW 9.4% IN 2020, REACHING 368.2 MILLION SHIPMENTS

* IDC- MARKET FOR WRISTBANDS IS EXPECTED TO REMAIN NEARLY FLAT WITH A 1.8% CAGR

* IDC - WATCHES AND WRISTBANDS WILL BE NEGATIVELY IMPACTED IN SHORT TERM

* IDC - EXPECTS CONTINUED INTEREST IN HEARABLES AND SMARTWATCHES IN 2020

* IDC - EARWEAR OR HEARABLES ARE EXPECTED TO GROW WITH A FIVE-YEAR CAGR OF 10.3%, REACHING 301.5 MILLION UNITS BY 2024

* IDC - GLOBAL WEARABLES MARKET IS EXPECTED TO GROW 9.4% IN 2020, A SIGNIFICANT SLOWING VERSUS 89% GROWTH IN 2019 AS COVID-19 IMPACTS SUPPLY H1 2020 Source text for Eikon:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below