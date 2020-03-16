BRIEF-IDC Says Worldwide Wearables Market Braces For Short-Term Impact Before Recovery In 2020

March 16 (Reuters) - IDC:
* WORLDWIDE WEARABLES MARKET BRACES FOR SHORT-TERM IMPACT BEFORE RECOVERY IN 2020, ACCORDING TO IDC
* IDC - GLOBAL WEARABLES MARKET IS EXPECTED TO GROW 9.4% IN 2020, REACHING 368.2 MILLION SHIPMENTS
* IDC- MARKET FOR WRISTBANDS IS EXPECTED TO REMAIN NEARLY FLAT WITH A 1.8% CAGR
* IDC - WATCHES AND WRISTBANDS WILL BE NEGATIVELY IMPACTED IN SHORT TERM
* IDC - EXPECTS CONTINUED INTEREST IN HEARABLES AND SMARTWATCHES IN 2020
* IDC - EARWEAR OR HEARABLES ARE EXPECTED TO GROW WITH A FIVE-YEAR CAGR OF 10.3%, REACHING 301.5 MILLION UNITS BY 2024
* IDC - GLOBAL WEARABLES MARKET IS EXPECTED TO GROW 9.4% IN 2020, A SIGNIFICANT SLOWING VERSUS 89% GROWTH IN 2019 AS COVID-19 IMPACTS SUPPLY H1 2020 Source text for Eikon: