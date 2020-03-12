BRIEF-Idera Pharmaceuticals Reports Q4 Loss Per Share Of $1.76

March 12 (Reuters) - Idera Pharmaceuticals Inc:
* IDERA PHARMACEUTICALS REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2019 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES CORPORATE UPDATE
* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.35 — REFINITIV IBES DATA
* AS OF DECEMBER 31, 2019, CASH, CASH EQUIVALENTS, AND SHORT-TERM INVESTMENTS TOTALED $42.8 MILLION
* IDERA PHARMACEUTICALS - ANTICIPATE CURRENT CASH, CASH EQUIVALENTS, & SHORT-TERM INVESTMENTS WILL FUND OPERATIONS INTO FIRST QUARTER OF 2021 Source text for Eikon: Further company coverage: