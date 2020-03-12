Healthcare
March 12, 2020 / 1:47 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Idera Pharmaceuticals Reports Q4 Loss Per Share Of $1.76

1 Min Read

March 12 (Reuters) - Idera Pharmaceuticals Inc:

* IDERA PHARMACEUTICALS REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2019 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES CORPORATE UPDATE

* Q4 LOSS PER SHARE $1.76

* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.35 — REFINITIV IBES DATA

* AS OF DECEMBER 31, 2019, CASH, CASH EQUIVALENTS, AND SHORT-TERM INVESTMENTS TOTALED $42.8 MILLION

* IDERA PHARMACEUTICALS - ANTICIPATE CURRENT CASH, CASH EQUIVALENTS, & SHORT-TERM INVESTMENTS WILL FUND OPERATIONS INTO FIRST QUARTER OF 2021 Source text for Eikon: Further company coverage:

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