Healthcare
February 12, 2020 / 10:10 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Idexx Laboratories Announces Increase In Share Repurchase Program Authorization

1 Min Read

Feb 12 (Reuters) - IDEXX Laboratories Inc:

* IDEXX LABORATORIES ANNOUNCES INCREASE IN SHARE REPURCHASE PROGRAM AUTHORIZATION

* IDEXX LABORATORIES INC - AUTHORIZED REPURCHASE OF AN ADDITIONAL 5.0 MILLION SHARES OF COMPANY’S COMMON STOCK UNDER ITS ONGOING SHARE REPURCHASE PROGRAM

* IDEXX LABORATORIES INC - SHARE REPURCHASE PROGRAM HAS NO SPECIFIED EXPIRATION DATE AND MAY BE SUSPENDED OR DISCONTINUED AT ANY TIME

* IDEXX LABORATORIES INC - THESE SHARES ARE IN ADDITION TO 1.8 MILLION SHARES REMAINING UNDER SHARE REPURCHASE PROGRAM AS OF FEB 7, 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below