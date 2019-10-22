Switzerland Market Report
October 22, 2019 / 5:17 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Idorsia 9-Month US GAAP Operating Loss CHF 355 Million

1 Min Read

Oct 22 (Reuters) - Idorsia Ltd:

* US GAAP REVENUE OF CHF 20 MILLION IN FIRST NINE MONTHS OF 2019 AS WELL AS 2018

* SEES 2019 US GAAP OPERATING EXPENSES NOT TO EXCEED CHF 540 MILLION AND NON-GAAP OPERATING EXPENSES NOT TO EXCEED CHF 500 MILLION

* US GAAP NET LOSS IN FIRST NINE MONTHS OF 2019 AMOUNTED TO CHF 352 MILLION COMPARED TO CHF 278 MILLION FOR FIRST NINE MONTHS OF 2018

* 9-MONTH OPERATING LOSS CHF 355 MILLION VERSUS CHF 271 MILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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