FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Switzerland Market Report
July 10, 2018 / 3:52 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Idorsia Launches Offering Of New Shares And Convertible Bonds

Reuters Staff

1 Min Read

July 10 (Reuters) - Idorsia Ltd:

* IDORSIA LAUNCHES THE OFFERING OF NEW SHARES IN COMBINATION WITH THE OFFERING OF CONVERTIBLE BONDS TO FUND THE DEVELOPMENT OF ITS ADVANCING PIPELINE

* LAUNCHES OFFERING OF UP TO 11,912,000 NEW SHARES THROUGH AN ACCELERATED BOOKBUILDING PROCESS

* OFFERING OF CHF 200 MILLION CONVERTIBLE BONDS

* NET PROCEEDS WILL ALLOW TO FUND PHASE 3 DEVELOPMENT OF IDORSIA’S LATE-STAGE PIPELINE

* BONDS WILL HAVE A MATURITY OF 6 YEARS

* BONDS WILL BE OFFERED WITH A COUPON BETWEEN 0.50% AND 1.00%

* BONDS WILL BE OFFERED WITH CONVERSION PREMIUM BETWEEN 30% AND 35% ABOVE BOOKBUILDING PRICE OF OFFER SHARES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.