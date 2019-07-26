Switzerland Market Report
July 26, 2019 / 5:08 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Idorsia Says Janssen Reports Positive Top-Line Phase 3 Results For Ponesimod

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July 26 (Reuters) - IDORSIA LTD:

* JANSSEN REPORTS POSITIVE TOP-LINE PHASE 3 RESULTS FOR PONESIMOD IN ADULTS WITH RELAPSING MULTIPLE SCLEROSIS

* JANSSEN REPORTS POSITIVE TOP-LINE PHASE 3 RESULTS FOR PONESIMOD IN ADULTS WITH RELAPSING MULTIPLE SCLEROSIS

* IDORSIA PHARMACEUTICALS LTD IS ENTITLED TO RECEIVE QUARTERLY PAYMENTS OF 8% OF NET SALES OF PONESIMOD PRODUCTS FROM ACTELION PHARMACEUTICALS LTD

* STUDY MET ITS PRIMARY AND MOST SECONDARY ENDPOINTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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