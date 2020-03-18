BRIEF-Iev Holdings Updates On Closure Of Office And Factory Premises Under Malaysia's Movement Control Order

March 18 (Reuters) - IEV Holdings Ltd:
* HEAD OFFICE AND FACTORY PREMISES IN PETALING JAYA, SELANGOR WILL BE CLOSED FROM 18 MARCH 2020 TO 31 MARCH 2020
* GROUP HAS TEMPORARILY HALTED MANUFACTURING PROCESS OF A MARINE GROWTH CONTROL PRODUCT ORDER DUE TO CLOSURE OF FACTORY
* BUSINESS FUNCTIONS OF GROUP WILL CONTINUE TO OPERATE WITH PERSONNEL WORKING FROM HOME
* AS SOON AS MCO IS LIFTED, MANUFACTURING EFFORTS WILL BE DOUBLED IN ORDER TO MEET DELIVERY DEADLINE
* UPDATES ON CLOSURE OF OFFICE AND FACTORY PREMISES UNDER MALAYSIA’S MOVEMENT CONTROL ORDER Source text for Eikon: Further company coverage: