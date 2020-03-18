Healthcare
March 18, 2020 / 12:15 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Iev Holdings Updates On Closure Of Office And Factory Premises Under Malaysia's Movement Control Order

1 Min Read

March 18 (Reuters) - IEV Holdings Ltd:

* HEAD OFFICE AND FACTORY PREMISES IN PETALING JAYA, SELANGOR WILL BE CLOSED FROM 18 MARCH 2020 TO 31 MARCH 2020

* GROUP HAS TEMPORARILY HALTED MANUFACTURING PROCESS OF A MARINE GROWTH CONTROL PRODUCT ORDER DUE TO CLOSURE OF FACTORY

* BUSINESS FUNCTIONS OF GROUP WILL CONTINUE TO OPERATE WITH PERSONNEL WORKING FROM HOME

* AS SOON AS MCO IS LIFTED, MANUFACTURING EFFORTS WILL BE DOUBLED IN ORDER TO MEET DELIVERY DEADLINE

* UPDATES ON CLOSURE OF OFFICE AND FACTORY PREMISES UNDER MALAYSIA’S MOVEMENT CONTROL ORDER Source text for Eikon: Further company coverage:

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