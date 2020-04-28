Healthcare
April 28, 2020 / 6:05 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-IFA Systems FY EBIT At EUR 1.2 Mln

1 Min Read

April 28 (Reuters) - IFA SYSTEMS AG:

* CONFIRMS THE VERY GOOD YEAR 2019

* FY REVENUES AT EUR 9.7 MILLION AND EBITDA AT EUR 3.9 MILLION DUE TO SPECIAL EFFECTS AT UPPER END OF RAISED 2019 BUDGET

* SALES DECLINE EXPECTED FOR 2020 DUE TO CORONA, HIGH RECURRING REVENUES PROVIDE STABILITY

* FY EBIT REACHED EUR 1.2 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 0.1 MILLION)

* FY OPERATING CASH FLOW ALSO DEVELOPED POSITIVELY AND AMOUNTED TO EUR 3.4 MILLION. FINANCIAL LIABILITIES WERE HALVED TO EUR 3.0 MILLION.

* REMAINS OPTIMISTIC ABOUT MEDIUM AND LONG-TERM PROSPECTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below