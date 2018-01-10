FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
CyberRisk
The Trump Effect
North Korea
Iran
Technology
Myanmar
Investigates
Future Of Money
Politics
FirstJobs
LifeLessons
Commentary
#Financials
January 10, 2018 / 11:36 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-IG Group Believes FCA Review Has No New Financial Implications For Its Business​

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 10 (Reuters) - IG Group Holdings Plc:

* RESPONSE TO FCA FINDINGS OF REVIEW OF CFD MARKET

* ‍IG DOES NOT OFFER ADVISORY OR DISCRETIONARY SERVICES FOR CFD PRODUCTS​

* BELIEVES THAT IT COMPLIES WITH APPLICABLE RULES AND FCA GUIDANCE AND THAT THIS REVIEW HAS NO NEW FINANCIAL IMPLICATIONS FOR IG‘S BUSINESS​

* BELIEVE THAT STRICTER SUPERVISION OF THOSE FIRMS WHO DO NOT COMPLY WILL LEAD TO IMPROVED CLIENT OUTCOMES IN INDUSTRY

* IG HAS CAREFULLY DEFINED ITS TARGET MARKET

* TERMINATED SMALL NUMBER OF RELATIONSHIPS WITH DISTRIBUTORS WHO OFFER CFD PRODUCT TO RETAIL CLIENTS WITHIN UK AND EU​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.