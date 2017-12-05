FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-IG Group Holdings Says Maintains Guidance Given In July
Sections
Featured
Trump outlines big cuts to Utah monuments, tribes prepare to sue
Politics
Trump outlines big cuts to Utah monuments, tribes prepare to sue
CVS deal to change how big employers buy health benefits
Business
CVS deal to change how big employers buy health benefits
Facebook targets children with Snap rip-off
Breakingviews
Facebook targets children with Snap rip-off
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
December 5, 2017 / 7:34 AM / Updated 33 minutes ago

BRIEF-IG Group Holdings Says Maintains Guidance Given In July

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 5 (Reuters) - IG Group Holdings Plc:

* ‍NET TRADING REVENUE IN FIRST HALF IS EXPECTED TO BE AROUND 9% HIGHER THAN IN SAME PERIOD A YEAR AGO​

* ‍OPERATING COSTS EXCLUDING VARIABLE REMUNERATION IN FIRST HALF OF FY18 ARE EXPECTED TO BE AROUND 7% LOWER THAN IN SAME PERIOD A YEAR AGO​

* MAINTAINS GUIDANCE GIVEN IN JULY; OPERATING COSTS EXCLUDING VARIABLE REMUNERATION FOR FY EXPECTED TO REMAIN AT A SIMILAR LEVEL TO FY17​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.