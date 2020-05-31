Healthcare
May 31, 2020 / 9:05 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-IGEA Pharma Expects Significant Impact On Net Sales In Second Half Of 2020

1 Min Read

May 31 (Reuters) - IGEA Pharma NV:

* DUE TO ONGOING MARKET LAUNCH OF ITS PRODUCTS, LASTING MORE THAN EXPECTED, REVENUES CONTINUED TO BE MARGINAL FOR 2019

* GROUP EXPECTS A SIGNIFICANT IMPACT ON NET SALES IN SECOND HALF OF 2020

* 2019 LOSS PER SHARE OF USD 0.076

* IGEA PHARMA- INTENDS TO STRENGTHEN E-COMMERCE-BASED DISTRIBUTION AND TO FURTHER DIVERSIFY ITS PRODUCT PORTFOLIO BY WAY OF RAISING ADDITIONAL FUNDS

* GROUP ANTICIPATED A POSTPONEMENT OF ITS SECOND ORDINARY GENERAL MEETING TO NEWLY 3 JULY 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

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