Healthcare
May 6, 2020 / 3:07 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Igea Pharma Says Miami University Confirms 'High Quality' Of Igea's COVID-19 Rapid Test

1 Min Read

May 5 (Reuters) - IGEA Pharma NV:

* MIAMI UNIVERSITY CONFIRMS HIGH QUALITY OF IGEA’S COVID-19 RAPID TEST

* EVALUATION BY UNIVERSITY OF MIAMI SUGGESTS IGEA’S COVID-19 ANTIBODY RAPID TEST APPEARS TO BE SUPERIOR IN DETECTING IGM AND IGG ANTIBODIES

* OVERALL HIGHER SENSITIVITY OF IGEA’S RAPID TEST OVER ELISA PROCEDURE USED OBSERVED USING RT PCR TEST COMPARISON FOR SAME SPECIMENS

* PCR RESULTS COMPARISON COULD SUGGEST SUITABILITY IN USING ANTIBODY-BASED TEST EVEN IN EARLY STAGES OF INFECTION Source text for Eikon: Further company coverage:

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