BRIEF-Iheartcommunications - Elected Not To Make Interest Payments Due March 1, 2018 Of About $59.1 Million

March 1 (Reuters) - Iheartcommunications Inc:
* IHEARTCOMMUNICATIONS - ELECTED NOT TO MAKE INTEREST PAYMENTS DUE MARCH 1, 2018 OF ABOUT $59.1 MILLION WITH RESPECT TO OUTSTANDING 11.25% NOTES DUE 2021
* IHEARTCOMMUNICATIONS - ALSO ELECTED NOT TO MAKE INTEREST PAYMENTS OF ABOUT $78.8 MILLION WITH RESPECT TO OUTSTANDING 9.0% NOTES DUE 2021 - SEC FILING
* IHEARTCOMMUNICATIONS - BOARD ELECTED NOT TO MAKE PAYMENTS AS DISCUSSIONS CONTINUE AMONG LENDERS, NOTEHOLDERS, SPONSORS REGARDING DEBT RESTRUCTURING
* IHEARTCOMMUNICATIONS INC - HAS A 30-DAY GRACE PERIOD TO MAKE INTEREST PAYMENTS BEFORE DEFAULT TRIGGERS AN EVENT OF DEFAULT Source text (bit.ly/2t1Meoi) Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)