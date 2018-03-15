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March 15, 2018 / 5:05 AM / in 24 minutes

BRIEF-iHeartMedia files for bankruptcy

Reuters Staff

1 Min Read

March 15 (Reuters) - Iheartmedia Inc:

* IHEARTMEDIA REACHES AGREEMENT IN PRINCIPLE WITH STAKEHOLDERS ACROSS CAPITAL STRUCTURE TO DEFINITIVELY RESTRUCTURE DEBT AND FURTHER ENHANCE POSITION AS AMERICA’S #1 AUDIO COMPANY

* ‍REACHED AN AGREEMENT IN PRINCIPLE WITH HOLDERS OF MORE THAN $10 BILLION OF ITS OUTSTANDING DEBT AND ITS FINANCIAL SPONSORS​

* IHEARTMEDIA - ‍AGREEMENT REFLECTS SUPPORT ACROSS CAPITAL STRUCTURE FOR RESTRUCTURING THAT WILL REDUCE IHEARTMEDIA’S DEBT BY MORE THAN $10 BILLION​

* IHEARTMEDIA - ‍CO AND UNITS, INCLUDING IHEARTCOMMUNICATIONS, INC., HAVE FILED VOLUNTARY PETITIONS FOR RELIEF UNDER CHAPTER 11 OF U.S. BANKRUPTCY CODE

* ‍CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS, INC. AND ITS SUBSIDIARIES DID NOT COMMENCE CHAPTER 11 PROCEEDINGS​

* ‍BELIEVES CASH ON HAND, WITH CASH GENERATED FROM ONGOING OPERATIONS, WILL BE SUFFICIENT TO FUND BUSINESS DURING CHAPTER 11 PROCEEDINGS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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