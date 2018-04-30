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April 30, 2018 / 9:51 PM / in 31 minutes

BRIEF-Iheartmedia Inc Qtrly Consolidated Revenue $1.71 Billion

Reuters Staff

1 Min Read

April 30 (Reuters) - iHeartMedia Inc:

* IHEARTMEDIA INC QTRLY CONSOLIDATED REVENUE $1.71 BILLION, DOWN 0.2 PERCENT

* IHEARTMEDIA INC QTRLY CONSOLIDATED OPERATING INCOME $316.9 MILLION, DOWN 40.4 PERCENT

* IHEARTMEDIA INC QTRLY CONSOLIDATED REVENUE EXCLUDING MOVEMENTS IN FOREIGN EXCHANGE $1.69 BILLION, DOWN 1.7 PERCENT

* IHEARTMEDIA INC - PRELIMINARY ESTIMATES OF FORECASTED FULL-YEAR 2018 REVENUE REFLECT A DECREASE IN IHM REVENUE RANGING FROM 2% TO 3% Source text (bit.ly/2KqtSlr) Further company coverage:

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