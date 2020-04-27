Healthcare
April 27, 2020 / 6:35 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-IHG Secures New Financing Arrangements To Strengthen Liquidity Position

2 Min Read

April 27 (Reuters) - InterContinental Hotels Group PLC :

* FINANCING AND CURRENT TRADING UPDATE

* IHG HAS SECURED NEW FINANCING ARRANGEMENTS TO FURTHER STRENGTHEN ITS LIQUIDITY POSITION

* BANK OF ENGLAND HAS ALSO NOW CONFIRMED IHG AS AN ELIGIBLE ISSUER FOR UK GOVERNMENT’S CCFF

* IHG HAS SECURED NEW FINANCING ARRANGEMENTS TO FURTHER STRENGTHEN ITS LIQUIDITY POSITION.

* IHG HAS ACCESS TO $1.35BN OF CASH ON DEPOSIT AND EXISTING BANK FACILITIES ARE CURRENTLY $660M UNDRAWN

* NEW FINANCING ARRANGEMENTS INCLUDES AMENDING ITS SYNDICATED REVOLVING CREDIT FACILITY TO INCLUDE WAIVER OF EXISTING COVENANTS UNTIL 31 DEC 2021

* EXPECT TO REPORT THAT Q1 GLOBAL REVPAR DECREASED APPROXIMATELY 25%

* Q1 TRADING IN GREATER CHINA CONTINUES TO STEADILY IMPROVE, WITH ONLY 12 OUT OF 470 HOTELS NOW CLOSED

* IHG HAS ISSUED £600M IN COMMERCIAL PAPER UNDER CCFF

* TRADING IN GREATER CHINA CONTINUES TO STEADILY IMPROVE, WITH ONLY 12 OUT OF 470 HOTELS NOW CLOSED.

* IN EMEAA, 50% OF HOTELS ARE CURRENTLY CLOSED

* OCCUPANCY LEVELS IN COMPARABLE OPEN HOTELS ARE CURRENTLY IN LOW TO MID 20% RANGE ACROSS BUSINESS. Source text for Eikon: Further company coverage:

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