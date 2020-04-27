BRIEF-IHG Secures New Financing Arrangements To Strengthen Liquidity Position

April 27 (Reuters) - InterContinental Hotels Group PLC :
* IHG HAS SECURED NEW FINANCING ARRANGEMENTS TO FURTHER STRENGTHEN ITS LIQUIDITY POSITION
* BANK OF ENGLAND HAS ALSO NOW CONFIRMED IHG AS AN ELIGIBLE ISSUER FOR UK GOVERNMENT’S CCFF
* IHG HAS SECURED NEW FINANCING ARRANGEMENTS TO FURTHER STRENGTHEN ITS LIQUIDITY POSITION.
* IHG HAS ACCESS TO $1.35BN OF CASH ON DEPOSIT AND EXISTING BANK FACILITIES ARE CURRENTLY $660M UNDRAWN
* NEW FINANCING ARRANGEMENTS INCLUDES AMENDING ITS SYNDICATED REVOLVING CREDIT FACILITY TO INCLUDE WAIVER OF EXISTING COVENANTS UNTIL 31 DEC 2021
* EXPECT TO REPORT THAT Q1 GLOBAL REVPAR DECREASED APPROXIMATELY 25%
* Q1 TRADING IN GREATER CHINA CONTINUES TO STEADILY IMPROVE, WITH ONLY 12 OUT OF 470 HOTELS NOW CLOSED
* TRADING IN GREATER CHINA CONTINUES TO STEADILY IMPROVE, WITH ONLY 12 OUT OF 470 HOTELS NOW CLOSED.
* OCCUPANCY LEVELS IN COMPARABLE OPEN HOTELS ARE CURRENTLY IN LOW TO MID 20% RANGE ACROSS BUSINESS. Source text for Eikon: Further company coverage: