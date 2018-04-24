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Healthcare
April 24, 2018 / 10:28 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-IHH Healthcare Issues Revised Proposal To Fortis Healthcare

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - Ihh Healthcare Bhd:

* REVISED PROPOSAL INCLUDES BINDING PROPOSAL WITHOUT ANY DUE DILIGENCE FOR IMMEDIATE INJECTION OF EQUITY OF 382.6 MILLION RGT INTO FORTIS

* ISSUED A LETTER TO BOARD OF FORTIS SETTING OUT A REVISED PROPOSAL WHICH SUPERCEDES THE PROPOSAL.

* HAS NOT ENTERED INTO ANY DISCUSSIONS, NEGOTIATIONS OR TRANSACTIONS WITH FORTIS IN RELATION TO THE REVISED PROPOSAL

* NON-BINDING PROPOSAL TO INFUSE UP TO 1.97 BILLION RGT THROUGH A SUBSEQUENT PREFERENTIAL ISSUE AND ALLOTMENT OF EQUITY SHARES

* IN EVENT CO DOES NOT RECEIVE ANY RESPONSE FROM FORTIS BY NO LATER THAN 5PM IST ON 4 MAY, REVISED PROPOSAL SHALL STAND WITHDRAWN Source text (bit.ly/2vFO3Zp) Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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