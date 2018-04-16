FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Healthcare
April 16, 2018 / 4:47 AM / Updated 19 minutes ago

BRIEF-IHH Healthcare Says Fortis' Board Indicated Its Inability To Engage With Co

Reuters Staff

1 Min Read

April 16 (Reuters) - IHH Healthcare Bhd:

* RESPONDS TO ARTICLE “IHH IN BATTLE FOR FORTIS AGAIN” PUBLISHED IN THE STAR, STARBIZWEEK SECTION ON 14 APRIL 2018

* FORTIS’ BOARD INDICATED ITS INABILITY TO ENGAGE WITH IHH

* “AT THIS JUNCTURE, IHH HAS NOT ENTERED INTO ANY DISCUSSIONS, NEGOTIATIONS OR TRANSACTIONS”

* CONFIRMS CO HAD ISSUED LETTER TO FORTIS HEALTHCARE EXPRESSING INTEREST TO PARTICIPATE IN FORTIS AND ITS AFFILIATES

* FORTIS ENTERED INTO BINDING DEALS WITH MANIPAL HEALTH ENTERPRISES PRIVATE LTD, MANIPAL GLOBAL HEALTH SERVICES & TPG ASIA Source text (bit.ly/2H4hIg8) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.