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March 12, 2018 / 12:40 PM / in 20 hours

BRIEF-Ikang Announces Receipt Of Acquisition Proposal From Yunfeng Capital And Alibaba

Reuters Staff

1 Min Read

March 12 (Reuters) - Ikang Healthcare Group Inc:

* IKANG ANNOUNCES RECEIPT OF ACQUISITION PROPOSAL FROM YUNFENG CAPITAL AND ALIBABA

* IKANG ANNOUNCES RECEIPT OF ACQUISITION PROPOSAL FROM YUNFENG CAPITAL AND ALIBABA

* IKANG HEALTHCARE - CERTAIN DEVELOPMENTS WITH RESPECT TO PREVIOUSLY DISCLOSED POTENTIAL GOING PRIVATE DEAL PROPOSED BY YUNFENG CAPITAL ON JUNE 6, 2016

* IKANG HEALTHCARE - ‍PROPOSAL FOR ALL-CASH TRANSACTION FOR $20.00 PER ADS OR $40.00 PER SHARE​

* IKANG HEALTHCARE - ‍PROPOSAL PROPOSING DEAL IN WHICH CONSORTIUM WOULD ACQUIRE ALL OUTSTANDING CLASS A SHARES, CLASS C SHARES & ADS OF CO

* IKANG HEALTHCARE-SPECIAL COMMITTEE INFORMED THAT YUNFENG, ALIBABA IN TALKS WITH SOME SHAREHOLDERS ABOUT POTENTIAL SUPPORT FOR YUNFENG/ALIBABA PROPOSAL Source text for Eikon: Further company coverage:

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