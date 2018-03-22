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March 22, 2018 / 9:38 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Ikang Healthcare Group Q3 Revenue Rises 33.5 Pct To $206.4 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

March 22 (Reuters) - Ikang Healthcare Group Inc:

* IKANG ANNOUNCES UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE FISCAL THIRD QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2017

* Q3 REVENUE ROSE 33.5 PERCENT TO $206.4 MILLION

* SEES FY 2017 REVENUE RMB 3.57 BILLION TO RMB 3.72 BILLION

* QTRLY DILUTED INCOME PER ADS ATTRIBUTABLE TO COMMON SHAREHOLDERS $0.39

* QTRLY NON-GAAP DILUTED INCOME PER ADS ATTRIBUTABLE TO COMMON SHAREHOLDERS $0.40

* IKANG HEALTHCARE - ‍FOR FISCAL YEAR 2017 ENDING MARCH 31,2018, CO REAFFIRMS GUIDANCE OF NET REVENUE TO BE BETWEEN RMB3.57 BILLION AND RMB3.72 BILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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