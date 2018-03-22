BRIEF-Ikang Healthcare Group Q3 Revenue Rises 33.5 Pct To $206.4 Mln

March 22 (Reuters) - Ikang Healthcare Group Inc:
* IKANG ANNOUNCES UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE FISCAL THIRD QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2017
* SEES FY 2017 REVENUE RMB 3.57 BILLION TO RMB 3.72 BILLION
* QTRLY DILUTED INCOME PER ADS ATTRIBUTABLE TO COMMON SHAREHOLDERS $0.39
* QTRLY NON-GAAP DILUTED INCOME PER ADS ATTRIBUTABLE TO COMMON SHAREHOLDERS $0.40
* IKANG HEALTHCARE - FOR FISCAL YEAR 2017 ENDING MARCH 31,2018, CO REAFFIRMS GUIDANCE OF NET REVENUE TO BE BETWEEN RMB3.57 BILLION AND RMB3.72 BILLION Source text for Eikon: Further company coverage: