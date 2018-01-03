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#Funds News
January 3, 2018 / 11:14 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Ikang To Form An Investment Fund With Avic Trust Co

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 3 (Reuters) - Ikang Healthcare Group Inc:

* IKANG TO FORM AN INVESTMENT FUND WITH AVIC TRUST CO., LTD. AND MAKE A RE-FINANCING ARRANGEMENT

* IKANG HEALTHCARE GROUP INC - AGGREGATE SIZE INVESTMENT FUND WILL NOT EXCEED RMB 502 MILLION

* IKANG HEALTHCARE GROUP INC - ‍COMPANY WILL ACT AS GUARANTOR FOR REPURCHASE​

* IKANG HEALTHCARE GROUP - AFFILIATE OF CEO, AFFILIATE OF AVIC TRUST TO ACT AS GENERAL PARTNERS AND EACH CONTRIBUTE RMB 1 MILLION TO INVESTMENT FUND

* IKANG HEALTHCARE GROUP - IKANG HEALTHCARE TECHNOLOGY GROUP, AVIC TRUST TO CONTRIBUTE UP TO RMB 70 MILLION, RMB 430 MILLION, RESPECTIVELY, TO INVESTMENT FUND

* IKANG HEALTHCARE - INVESTMENT FUND TO PURCHASE FROM IKANG GUOBIN A 25 PCT EQUITY INTEREST IN NCI HEALTH WITH CASH CONSIDERATION OF RMB 425 MILLION

* IKANG HEALTHCARE GROUP INC - AFTER EQUITY TRANSFER, IKANG GUOBIN HOLDS 20 PCT EQUITY SHARE IN NCI HEALTH Source text for Eikon: Further company coverage:

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