Switzerland Market Report
January 13, 2020 / 7:46 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Illumina And Roche Partner To Broaden Patient Access To Genomic Testing

1 Min Read

Jan 13 (Reuters) - Illumina Inc:

* ILLUMINA AND ROCHE PARTNER TO BROADEN PATIENT ACCESS TO GENOMIC TESTING

* ILLUMINA INC - FINANCIAL TERMS OF DEAL WERE NOT DISCLOSED

* ILLUMINA - UNDER TERMS , ROCHE WILL DEVELOP, MANUFACTURE & COMMERCIALIZE AVENIO IVD TESTS FOR BOTH TISSUE & BLOOD FOR USE ON CO’S NEXTSEQ 550DX SYSTEM

* ILLUMINA INC - CO WILL CONTINUE TO SELL NEXTSEQ 550DX SYSTEMS AND CORE SEQUENCING CONSUMABLES

* ILLUMINA - ANNOUNCED 15 YEAR, NON-EXCLUSIVE COLLABORATION AGREEMENT WITH ROCHE

* ILLUMINA - WILL LEAD DEVELOPMENT AND REGULATORY APPROVAL PROCESS, AND WILL CONTINUE TO MANUFACTURE, SUPPLY AND COMMERCIALIZE TSO 500 Source text for Eikon: Further company coverage:

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