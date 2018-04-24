BRIEF-Illumina Inc GAAP Earnings Per Share $1.41

April 24 (Reuters) - Illumina Inc:
* ILLUMINA REPORTS FINANCIAL RESULTS FOR FIRST QUARTER OF FISCAL YEAR 2018
* Q1 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $1.45
* Q1 REVENUE $782 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $744.3 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.02 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES FY 2018 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $4.75 TO $4.85
* FOR FISCAL 2018, COMPANY NOW PROJECTS GAAP EARNINGS PER DILUTED SHARE ATTRIBUTABLE TO ILLUMINA STOCKHOLDERS OF $4.45 TO $4.55
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $4.59, REVENUE VIEW $3.14 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: