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April 24, 2018 / 8:24 PM / in an hour

BRIEF-Illumina Inc GAAP Earnings Per Share $1.41

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - Illumina Inc:

* ILLUMINA REPORTS FINANCIAL RESULTS FOR FIRST QUARTER OF FISCAL YEAR 2018

* Q1 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $1.45

* Q1 GAAP EARNINGS PER SHARE $1.41

* Q1 REVENUE $782 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $744.3 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.02 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES FY 2018 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $4.75 TO $4.85

* SEES FY 2018 REVENUE UP 15 TO 16 PERCENT

* FOR FISCAL 2018, COMPANY NOW PROJECTS GAAP EARNINGS PER DILUTED SHARE ATTRIBUTABLE TO ILLUMINA STOCKHOLDERS OF $4.45 TO $4.55

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $4.59, REVENUE VIEW $3.14 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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