BRIEF-Illumina Q4 GAAP Earnings Per Share $0.46

Jan 30 (Reuters) - Illumina Inc:
* ILLUMINA REPORTS FINANCIAL RESULTS FOR FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2017
* Q4 REVENUE $778 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $735.5 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.18 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SAYS FOR FISCAL 2018, COMPANY IS PROJECTING 13% TO 14% REVENUE GROWTH
* SEES FY 2018 GAAP EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO ILLUMINA STOCKHOLDERS OF $4.14 TO $4.24
* SEES FY 2018 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO ILLUMINA STOCKHOLDERS OF $4.50 TO $4.60 Source text for Eikon: Further company coverage: