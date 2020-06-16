Healthcare
June 16, 2020 / 8:23 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Illumina Says U.S. Federal Court Issues Preliminary Injunction Against Bgi Companies

1 Min Read

June 16 (Reuters) - Illumina Inc:

* ILLUMINA INC. ANNOUNCES THAT U.S. FEDERAL COURT ISSUES PRELIMINARY INJUNCTION AGAINST BGI COMPANIES

* ILLUMINA - PRELIMINARY INJUNCTION GRANTED IN 2 PATENT INFRINGEMENT LAWSUITS THAT CO FILED AGAINST BGI IN JUNE 2019 & FEB 2020

* ILLUMINA - PRELIMINARY INJUNCTION ORDER PROHIBITS BGI FROM LAUNCHING ITS SEQUENCING INSTRUMENTS & RELATED REAGENTS IN UNITED STATES

* ILLUMINA INC - PRELIMINARY INJUNCTION ORDER PROHIBITS SUPPLY, USE OR SALE OF BOTH STANDARD & “COOLMPS” CHEMISTRIES Source text for Eikon: Further company coverage:

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