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March 28, 2018 / 11:45 AM / in 28 minutes

BRIEF-Imaflex Says ‍Q4 2017 Preliminary Unaudited Revenues Expected To Be Over $21 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

March 28 (Reuters) - Imaflex Inc:

* IMAFLEX PROVIDES BUSINESS UPDATE AND REPORTS PRELIMINARY UNAUDITED REVENUES FOR THE FOURTH QUARTER AND YEAR ENDED 2017

* IMAFLEX INC - ‍Q4 2017 PRELIMINARY UNAUDITED REVENUES EXPECTED TO BE OVER $21 MILLION, UP 11% OVER PRIOR YEAR​

* IMAFLEX INC - ‍FULL-YEAR 2017 PRELIMINARY UNAUDITED REVENUES ESTIMATED AT APPROXIMATELY $88 MILLION, UP 20% OVER 2016​

* IMAFLEX INC - OBTAINED A SECURED LOAN OF UP TO CDN $3.75 MILLION TO FUND PURCHASE OF A NEW COEXTRUSION BLOWN FILM LINE​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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