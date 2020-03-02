Healthcare
March 2, 2020 / 10:52 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Image Resources Nl Says Sales Of Heavy Mineral Concentrate From Boonanarring Mineral Sands Project Back On-Track

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March 3 (Reuters) - Image Resources NL:

* SALES OF HEAVY MINERAL CONCENTRATE FROM BOONANARRING MINERAL SANDS PROJECT BACK ON-TRACK TO OFF-TAKE PARTNERS IN CHINA

* HMC PROCESSING FACTORIES IN CHINA ARE RETURNING TO FULL PRODUCTION FOLLOWING EXTENSION OF CHINESE NEW YEAR BREAK

* ANTICIPATES MAINTAINING LARGER SHIPMENT SIZES TO ACCOMMODATE HIGHER HMC PRODUCTION FORECAST FOR 2020 COMPARED TO 2019

* CHINESE OFF-TAKE PARTNERS NOT BEEN AFFECTED DIRECTLY BY COVID-19; NOW RETURNING TO NORMAL OPERATIONS AND FULL PRODUCTION Source text: bit.ly/2Iab5v1 Further company coverage:

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