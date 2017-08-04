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August 4, 2017 / 5:10 AM / 20 hours ago

BRIEF-IMCD to acquire L.V. Lomas

1 Min Read

Aug 4 (Reuters) - IMCD NV:

* REG-IMCD TO ACQUIRE THE CANADIAN AND US SPECIALTY CHEMICALS AND INGREDIENTS DISTRIBUTOR L.V. LOMAS

* ‍TODAY ANNOUNCES THAT IT WILL ACQUIRE 100% OF CANADIAN AND US SPECIALTY CHEMICALS AND INGREDIENTS DISTRIBUTOR L.V. LOMAS​

* ‍ACQUISITION WILL BE PAID FROM AVAILABLE CASH AND EXISTING BANK FACILITIES.​

* ‍CLOSING OF TRANSACTION IS SUBJECT TO CUSTOMARY REGULATORY REVIEW AND IS EXPECTED AT END OF AUGUST 2017.​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom:)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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