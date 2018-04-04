BRIEF-Immofinanz Net Profit From Continuing Operations At EUR 181.0 Mln

April 4 (Reuters) - IMMOFINANZ AG:
* FY NET PROFIT (INCL. RUSSIA) NEGATIVE, AS EXPECTED, AT EUR -537.1 MILLION
* SAYS RECOMMENDATION WILL BE MADE TO ANNUAL GENERAL MEETING ON 11 MAY 2018, CALLING FOR PAYMENT OF A 7 CENTS (EUR 0.07) DIVIDEND PER SHARE
* FY RENTAL INCOME WAS SLIGHTLY HIGHER AT EUR 234.5 MILLION (2016*: EUR 233.4 MILLION)
* SAYS PLANS CALL FOR AN INCREASE IN DIVIDEND TO EIGHT EURO CENTS (EUR 0.08) PER SHARE FOR 2018 FINANCIAL YEAR
* FY FFO 1 BEFORE TAX (EXCLUDING RESULTS OF PROPERTY SALES AND PROPERTY DEVELOPMENT) AT EUR 71.4 MILLION (2016*: EUR 53.2 MILLION)
* BY 2019 RENTAL INCOME GENERATED BY COMPLETION OF DEVELOPMENT PROJECTS IS EXPECTED TO ADD EUR 21.2 MLN TO FFO
* FFO 1 BEFORE TAX, EXCLUDING ECONOMIC INTEREST IN CA IMMO, SHOULD THEREFORE RISE TO MORE THAN EUR 100 MILLION IN 2019
* FY RESULTS OF DISCONTINUED OPERATIONS TOTALLED EUR -718.1 MILLION (2016*: EUR -274.4 MILLION)
* FY NET PROFIT FROM CONTINUING OPERATIONS IMPROVED SUBSTANTIALLY TO EUR 181.0 MILLION (2016*: EUR -147.4 MILLION) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)