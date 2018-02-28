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February 28, 2018 / 12:32 PM / Updated 11 hours ago

BRIEF-Immofinanz Says Discussions On Merger With CA Immo Remain Suspended

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - IMMOFINANZ AG:

* DISCUSSIONS ON THE MERGER WITH CA IMMO REMAIN SUSPENDED FOR THE TIME BEING - OTHER STRATEGIC OPTIONS ARE UNDER EVALUATION, INCLUDING THE SALE OF THE CA IMMO SHARES

* POSSIBLE MERGER OF TWO COMPANIES DURING 2018 IS THEREFORE NO LONGER EXPECTED FROM CURRENT POINT OF VIEW

* INTENDS TO CONCENTRATE ON FURTHER STRENGTHENING ITS OPERATING DEVELOPMENT DURING COMING MONTHS

* AND ALSO TO CONCENTRATE ON BENEFITS OF ITS INVESTMENT IN CA IMMO DURING COMING MONTHS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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