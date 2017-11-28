BRIEF-Immofinanz swings back to 9m net profit without Russian assets

Nov 28 (Reuters) - Immofinanz Ag:
* DGAP-NEWS: IMMOFINANZ STRENGTHENS BALANCE SHEET AND POSTS SIGNIFICANT IMPROVEMENT IN NET PROFIT FOR THE FIRST THREE QUARTERS OF 2017
* NET PROFIT FOR PERIOD FROM CONTINUING OPERATIONS (EXCLUDING. RUSSIA) INCREASES SIGNIFICANTLY TO EUR 116.3 MILLION (PRIOR YEAR: EUR -217.8 MILLION) AND NET PROFIT (INCL. RUSSIA) TO EUR -59.1 MILLION (PRIOR YEAR: EUR -409.5 MILLION)
* DEBT LEVELS DOWN SHARPLY: NET LOAN-TO-VALUE RATIO IMPROVES TO 42.3%** (EXCLUDING. RUSSIA) AND EQUITY RATIO TO 41.9%**
* FFO 1 MORE THAN DOUBLES TO EUR 48.6 MILLION (Q1-3 2016: EUR 19.3 MILLION)
* IMMOFINANZ POSTED A SIGNIFICANT INCREASE IN NET PROFIT FROM CONTINUING OPERATIONS (EXCLUDING. RUSSIA) FOR FIRST THREE QUARTERS OF 2017, TO EUR 116.3 MILLION (Q1-3 2016: EUR -217.8 MILLION)
* THIS ENABLES US TO TARGET AN INVESTMENT GRADE RATING AS NEXT STEP
* A NEGATIVE VALUATION EFFECT OF EUR -157.8 MILLION WAS RECOGNISED FROM SALE IN NET PROFIT OR LOSS FROM DISCONTINUED OPERATIONS IN Q3 OF 2017
* IMMOFINANZ, HOWEVER, HAS SOME ADDITIONAL EARNINGS POTENTIAL FROM TRANSACTION OF UP TO APPROX. EUR 145 MILLION
* PLANS FOR 2017 FINANCIAL YEAR STILL INCLUDE DISTRIBUTION OF A DIVIDEND OF EUR 0.06 PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: