Healthcare
May 14, 2020 / 11:28 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Immsi Q1 Net Result Turns To Loss Of EUR 0.7 Mln

1 Min Read

May 14 (Reuters) - Immsi SpA:

* Q1 NET REVENUE EUR 329.3 MILLION VERSUS EUR 362.7 MILLION YEAR AGO

* Q1 NET LOSS EUR 0.7 MILLION VERSUS PROFIT EUR 1.8 MILLION YEAR AGO

* CAPITAL EXPENDITURE 29.4 MILLION EURO (29.7 €/MILLION AT 31.03.2019)

* OUTLOOK: IN NAVAL SECTOR, WILL CONTINUE TO TAKE ALL MEASURES TO CONTAIN COSTS AND ALL NECESSARY ACTION TO ACQUIRE NEW CONTRACTS

* OUTLOOK: IN REAL ESTATE AND TOURISM/HOSPITALITY SECTOR IT IS DIFFICULT TO MAKE FORECASTS ABOUT POSSIBLE DEVELOPMENTS IN THE HEALTH EMERGENCY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below