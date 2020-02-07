Healthcare
February 7, 2020 / 1:07 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Immunicum AB Presents Updated Data From Phase Ii Mereca Trial Of Ilixadencel In Kidney Cancer

1 Min Read

Feb 6 (Reuters) - Immunicum AB:

* REG-IMMUNICUM AB (PUBL) PRESENTS UPDATED DATA FROM PHASE II MERECA TRIAL OF ILIXADENCEL IN KIDNEY CANCER AT ASCO-SITC CLINICAL IMMUNO-ONCOLOGY SYMPOSIUM

* IMMUNICUM -SURVIVAL AS OF DEC WAS 54% IN ILIXADENCEL TREATMENT GROUP COMPARED WITH 37% OF PATIENTS IN CONTROL GROUP TREATED WITH SUNITINIB MONOTHERAPY

* IMMUNICUM - DATA AS OF DEC 2019 DEMONSTRATES SEPARATION IN KAPLAN-MEIER SURVIVAL CURVES IN FAVOR OF ILIXADENCEL TREATMENT GROUP Source text for Eikon: Further company coverage:

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