Healthcare
April 17, 2020 / 3:42 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Immunodiagnostic Systems Says Unaudited Revenues For FY20 Are Expected To Be £39.3 Mln

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April 17 (Reuters) - Immunodiagnostic Systems Holdings PLC :

* IMMUNODIAGNOSTIC SYS - FY20 TRADING UPDATE

* IMMUNODIAGNOSTIC SYSTEMS HOLDINGS PLC - UNAUDITED GROUP REVENUES FOR FY20 ARE EXPECTED TO BE £39.3M

* IMMUNODIAGNOSTIC SYSTEMS HOLDINGS PLC - WERE ABLE TO OVERCOME ANY DISRUPTION IN FINAL QUARTER OF FY20 DUE TO COVID-19 OUTBREAK

* IMMUNODIAGNOSTIC SYSTEMS - DELAYED PLANNED SALE OF A SIGNIFICANT NUMBER OF ANALYSERS TO OUR CHINESE DISTRIBUTOR INTO FY21 Source text for Eikon: Further company coverage:

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