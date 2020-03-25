Healthcare
March 25, 2020 / 12:34 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Immunomedics Provides COVID-19 Business Continuity Update, Affirms 2020 Strategic Priorities, And Shares Research And Development And Regulatory Update

1 Min Read

March 25 (Reuters) - Immunomedics Inc:

* IMMUNOMEDICS PROVIDES COVID-19 BUSINESS CONTINUITY UPDATE, AFFIRMS 2020 STRATEGIC PRIORITIES, AND SHARES RESEARCH AND DEVELOPMENT AND REGULATORY UPDATE

* IMMUNOMEDICS INC - REITERATES PLAN FOR TOPLINE UPDATE ON FULL 100-PATIENT COHORT OF TROPHY U-01 AT MEDICAL CONFERENCE IN H2 2020

* IMMUNOMEDICS INC - CONTINUES TO ACCRUE PROGRESSION-FREE SURVIVAL EVENTS FOR ASCENT, WITH A TOPLINE READOUT EXPECTED IN MID-2020 TIMEFRAME Source text for Eikon: Further company coverage:

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