Healthcare
May 6, 2020 / 10:34 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Immunomedics Reports Q1 Loss Per Share Of $0.44

1 Min Read

May 6 (Reuters) - Immunomedics Inc:

* IMMUNOMEDICS REPORTS FIRST QUARTER 2020 RESULTS AND PROVIDES CORPORATE UPDATE

* Q1 LOSS PER SHARE $0.44

* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.46 — REFINITIV IBES DATA

* ASCENT STUDY STOPPED EARLY DUE TO COMPELLING EVIDENCE OF EFFICACY ACROSS MULTIPLE ENDPOINTS, TOPLINE RESULTS AROUND MID-2020

* AS OF MARCH 31, 2020, COMPANY HAD $540.6 MILLION IN CASH, CASH EQUIVALENTS, AND MARKETABLE SECURITIES

* IMMUNOMEDICS - BELIEVES ITS PROJECTED FINANCIAL RESOURCES ARE ADEQUATE TO SUPPORT COMMERCIAL LAUNCH OF TRODELVY IN UNITED STATES IN MTNBC Source text for Eikon: Further company coverage:

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