Healthcare
May 27, 2020 / 9:06 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Immunomedics Says Harout Semerjian Decided To Step Down From Role As President And CEO

1 Min Read

May 27 (Reuters) - Immunomedics Inc:

* IMMUNOMEDICS ANNOUNCES LEADERSHIP CHANGE AND PROVIDES BUSINESS UPDATE AMID COVID-19

* IMMUNOMEDICS INC - HAROUT SEMERJIAN HAS DECIDED TO STEP DOWN FROM HIS ROLE AS PRESIDENT AND CEO OF IMMUNOMEDICS

* IMMUNOMEDICS INC - IS NOT EXPECTING TO INITIATE A CEO SEARCH UNTIL GLOBAL COVID-19 SITUATION IS STABILIZED

* IMMUNOMEDICS INC - PATIENT ENROLLMENT INTO PHASE 3 TROPICS-02 STUDY OF TRODELVY HAS BEEN RESUMED AT APPROXIMATELY 20 CLINICAL SITES AS OF MID-MAY

* IMMUNOMEDICS INC - MANUFACTURING CONTINUES TO OPERATE AT CAPACITY ACROSS GLOBAL SUPPLY CHAIN, WITH MINIMAL COVID-19 IMPACT Source text for Eikon: Further company coverage:

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