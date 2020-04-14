Healthcare
April 14, 2020 / 11:32 AM / Updated 4 hours ago

BRIEF-Immunoprecise Announces Agreement With Janssen

1 Min Read

April 14 (Reuters) - Immunoprecise Antibodies Ltd:

* IMMUNOPRECISE ANNOUNCES AGREEMENT WITH JANSSEN

* IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD - ENTERED INTO A RESEARCH LICENSE AGREEMENT WITH JANSSEN RESEARCH & DEVELOPMENT

* IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD - JANSSEN EXCLUSIVE ACCESS TO A PANEL OF NOVEL, MONOCLONAL ANTIBODIES AGAINST AN UNDISCLOSED TARGET

* IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD - JANSSEN HOLDS AN OPTION TO ACQUIRE ALL COMMERCIAL RIGHTS TO ANTIBODIES

* IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD - FINANCIAL DETAILS OF TRANSACTION HAVE NOT BEEN DISCLOSED Source text for Eikon: Further company coverage:

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