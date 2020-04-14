BRIEF-Immunoprecise Announces Agreement With Janssen

April 14 (Reuters) - Immunoprecise Antibodies Ltd:
* IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD - ENTERED INTO A RESEARCH LICENSE AGREEMENT WITH JANSSEN RESEARCH & DEVELOPMENT
* IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD - JANSSEN EXCLUSIVE ACCESS TO A PANEL OF NOVEL, MONOCLONAL ANTIBODIES AGAINST AN UNDISCLOSED TARGET
* IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD - JANSSEN HOLDS AN OPTION TO ACQUIRE ALL COMMERCIAL RIGHTS TO ANTIBODIES
* IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD - FINANCIAL DETAILS OF TRANSACTION HAVE NOT BEEN DISCLOSED Source text for Eikon: Further company coverage: