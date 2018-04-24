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April 24, 2018 / 11:12 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Immunovaccine And Incyte Expand Clinical Collaboration

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - Immunovaccine Inc:

* IMMUNOVACCINE AND INCYTE EXPAND CLINICAL COLLABORATION EVALUATING COMBINATION IMMUNOTHERAPIES IN ADVANCED RECURRENT OVARIAN CANCER

* IMMUNOVACCINE - COS PLAN TO ADD PHASE 2 COMPONENT TO ONGOING PHASE 1B STUDY OF DXP-SURVIVAC WITH INCYTE’S EPACADOSTAT AND LOW DOSE CYCLOPHOSPHAMIDE

* IMMUNOVACCINE - PHASE 2 ARM OF STUDY TO BE CONDUCTED UNDER AMENDMENT TO EXISTING COLLABORATION, IN WHICH IMMUNOVACCINE & INCYTE ARE CO-FUNDING TRIAL

* IMMUNOVACCINE INC - EXPECTS TO PROVIDE A CLINICAL UPDATE ON PHASE 1B PROGRAM IN FIRST HALF OF 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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