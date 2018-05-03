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May 3, 2018 / 11:12 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Immunovaccine Has Applied To List Its Common Shares On Nasdaq

Reuters Staff

1 Min Read

May 3 (Reuters) - Immunovaccine Inc:

* IMMUNOVACCINE INC. HAS APPLIED TO LIST ITS COMMON SHARES ON NASDAQ, ANNOUNCES REVERSE STOCK SPLIT

* IMMUNOVACCINE INC - IMPLEMENTING A CONSOLIDATION OF ITS OUTSTANDING COMMON SHARES, AND CHANGING CORPORATION NAME TO IMV INC

* IMMUNOVACCINE - SHARE CONSOLIDATION WILL BE DONE ON BASIS OF 1 NEW SHARE FOR EVERY 3.2 CURRENTLY OUTSTANDING SHARES

* IMMUNOVACCINE - CURRENTLY ANTICIPATES COMMON SHARES WOULD BEGIN TRADING ON NASDAQ BEFORE END OF Q2 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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