BRIEF-Immunovaccine Has Applied To List Its Common Shares On Nasdaq

May 3 (Reuters) - Immunovaccine Inc:
* IMMUNOVACCINE INC. HAS APPLIED TO LIST ITS COMMON SHARES ON NASDAQ, ANNOUNCES REVERSE STOCK SPLIT
* IMMUNOVACCINE INC - IMPLEMENTING A CONSOLIDATION OF ITS OUTSTANDING COMMON SHARES, AND CHANGING CORPORATION NAME TO IMV INC
* IMMUNOVACCINE - SHARE CONSOLIDATION WILL BE DONE ON BASIS OF 1 NEW SHARE FOR EVERY 3.2 CURRENTLY OUTSTANDING SHARES
* IMMUNOVACCINE - CURRENTLY ANTICIPATES COMMON SHARES WOULD BEGIN TRADING ON NASDAQ BEFORE END OF Q2 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: