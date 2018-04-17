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April 17, 2018 / 7:58 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Immupharma Announces Topline Results Of Lupuzor Pivotal Phase III Trial

Reuters Staff

1 Min Read

April 17 (Reuters) - ImmuPharma PLC:

* LUPUZOR DEMONSTRATED SUPERIOR RESPONSE RATE OVER PLACEBO IN PRIMARY ANALYSIS ON FULL ANALYSIS SET OF ALL 202 PATIENTS

* SUPERIOR RESPONSE DID NOT ALLOW STATISTICAL SIGNIFICANCE TO BE REACHED (P = 0.2631) AND TRIAL’S PRIMARY END POINT WAS NOT MET

* IN PATIENTS WHO HAD ANTI-DSDNA AUTOANTIBODIES LUPUZOR DEMONSTRATED A SUPERIOR RESPONSE RATE OVER PLACEBO

* STUDY CONFIRMED SAFETY PROFILE OF LUPUZOR WITH ZERO SERIOUS ADVERSE EVENTS REPORTED Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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