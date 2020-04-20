Healthcare
April 20, 2020 / 10:32 AM / in a few seconds

BRIEF-Immuron North American Travelan Sales Up 95%, Global Sales Up 60%

1 Min Read

April 20 (Reuters) - Immuron Ltd:

* IMMURON NORTH AMERICAN TRAVELAN® SALES UP 95%, GLOBAL SALES UP 60%

* IMMURON LTD - ANTICIPATED THAT COVID-19 TRAVEL RESTRICTIONS WILL IMPACT TRAVELAN SALES IN Q4 OF FY20

* IMMURON LTD - WILL LOOK TO INCREASE OVERALL REVENUES TO HELP MITIGATE ANTICIPATED DECREASE IN TRAVELAN SALES

* IMMURON LTD - DECIDED TO CONSERVE UR CASH RESERVES

* IMMURON - SUSPENDING ALL WORK ASSOCIATED WITH IND FILING AND POSTPONING PLANNED PHASE III CLINICAL PROGRAM FOR IMM-124E TO PREVENT TRAVELERS’ DIARRHEA

* IMMURON LTD - DECISION WILL ALSO IMPACT PLANNED CLINICAL DEVELOPMENT OF OUR IMM-529 ASSET

* IMMURON - WILL CONTINUE DEVELOPMENT OF NEW ORAL THERAPEUTIC TARGETING TRAVELERS’ DIARRHEA CAUSED BY CAMPYLOBACTER, ENTEROTOXIGENIC E.COLI PATHOGENS Source text for Eikon: Further company coverage:

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