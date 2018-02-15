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February 15, 2018 / 7:53 PM / in 20 hours

BRIEF-Imperial Notifies Transport Canada Of Potential Aviation Fuel Quality Issue

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 15 (Reuters) - Imperial Oil Ltd:

* IMPERIAL OIL- ‍NOTIFIED REGULATORS & CUSTOMERS OF POTENTIAL FUEL QUALITY ISSUE IN AVIATION GASOLINE SHIPPED FROM STRATHCONA REFINERY SINCE DEC 28, 2017​

* IMPERIAL OIL LTD - ALL SHIPMENTS OF AVGAS FROM STRATHCONA REFINERY WERE STOPPED AS SOON AS CO BECAME AWARE OF ISSUE ON FEB. 13, 2018

* IMPERIAL OIL LTD - ‍PRIMARY CONCERN IS THAT PRODUCT QUALITY ISSUE MAY CAUSE INTERFERENCE WITH ON-BOARD FUEL GAUGE SENSORS OF AIRCRAFT USING AVGAS​

* IMPERIAL OIL LTD - ‍AT THIS TIME, IMPERIAL IS NOT AWARE OF ANY REPORTED SAFETY ISSUES RELATED TO FUEL​

* IMPERIAL OIL LTD - ‍AIRCRAFT THAT USE JET FUEL, ALSO KNOWN IN INDUSTRY AS “JET A,” ARE NOT IMPACTED BY THE POTENTIAL FUEL QUALITY CONCERN​

* IMPERIAL OIL LTD - ‍IMPERIAL HAS ALSO REQUESTED THAT ALL DISTRIBUTORS CEASE DISTRIBUTION OF PRODUCT​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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