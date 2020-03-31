Healthcare
March 31, 2020 / 12:01 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Imperial Oil Reduces Spending By $1 Billion

1 Min Read

March 31 (Reuters) - Imperial Oil Ltd:

* IMPERIAL PROVIDES CORPORATE UPDATE, REDUCES SPENDING BY $1 BILLION

* IMPERIAL OIL LTD - UPDATED CAPITAL OUTLOOK OF $1.1 BILLION TO $1.2 BILLION FOR 2020

* IMPERIAL OIL LTD - IDENTIFIED OPPORTUNITIES TO REDUCE OPERATING EXPENSES BY $500 MILLION COMPARED TO 2019 LEVELS

* IMPERIAL OIL LTD - SUSPENDING SHARE REPURCHASES UNDER PROGRAM EFFECTIVE APRIL 1, 2020

* IMPERIAL OIL - IMPACT OF COVID-19,CURRENT BUSINESS ENVIRONMENT, EXPECTED TO RESULT IN NEGATIVE IMPACTS ON CO’S UPSTREAM PRODUCTION OVER NEAR TERM

* IMPERIAL OIL - IMPACT OF COVID-19 EXPECTED TO RESULT IN NEGATIVE IMPACTS ON CO’S DOWNSTREAM REFINERY UTILIZATION AND PRODUCT SALES OVER THE NEAR TERM Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below