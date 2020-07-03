Switzerland Market Report
July 3, 2020 / 5:12 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Implenia Bundled Competence For New Hospital Construction Triad Of The KSA

1 Min Read

July 3 (Reuters) - IMPLENIA AG:

* BUNDLED COMPETENCE FOR NEW HOSPITAL CONSTRUCTION TRIAD OF THE KSA

* CONSORTIUM (ARGE) FOR THE CONSTRUCTION OF THE NEW HOSPITAL TRIAD OF THE KANTONSSPITAL AARAU (KSA) AT THE LEVEL OF TOTAL CONTRACTOR NEWLY FORMED FROM BAM SWISS AG / BAM DEUTSCHLAND AG AND IMPLENIA AG

* CONCLUDED CONTRACT FOR WORK WITH THE COST CEILING OF OVER CHF 560 MILLION (INCLUDING VALUE ADDED TAX AND EXCLUDING MEDICAL TECHNOLOGY) WITH THE CRSA REMAINS UNCHANGED Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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