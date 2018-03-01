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March 1, 2018 / 6:11 AM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Implenia FY Consolidated Profit Down At CHF 65.4 Million

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) - IMPLENIA AG:

* ‍CONSOLIDATED REVENUE OF CHF 3,859 MILLION IN 2017, UP FROM CHF 3,267 MILLION IN PREVIOUS YEAR​

* FY ‍EBITDA ROSE BY 4.6% DURING PERIOD UNDER REVIEW TO CHF 173.8 MILLION​

* CONSOLIDATED PROFIT (EXCLUDING. PPA) FOR 2017 FINANCIAL YEAR CAME TO CHF 65.4 MILLION (2016: CHF 72.7 MILLION)​

* ‍IS PROPOSING THAT IT PAY A DIVIDEND OF CHF 2.00 PER SHARE​

* ‍BELIEVES, THEREFORE, THAT COMPANY WILL SUCCEED IN CRACKING OLD EBIT TARGET OF CHF 140 MILLION IN 2018​

* ‍IS STICKING TO NEW MEDIUM-TERM TARGETS FIRST COMMUNICATED IN SPRING 2017​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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