BRIEF-Implenia Says Co, Max Rössler Agree On Joint Approach

Oct 19 (Reuters) - Implenia AG:
* HAS AGREED WITH LONG-TERM ANCHOR SHAREHOLDER MAX RÖSSLER ON A JOINT APPROACH TO COMPANY’S STRATEGIC DEVELOPMENT
* BOARD, MAX RÖSSLER WILL LIKE TO TAKE TIME TO DISCUSS EACH OTHER’S PROPOSALS FOR GRADUAL SPIN-OFF OF DEVELOPMENT PORTFOLIO
* MAX RÖSSLER, PARMINO HOLDING PLAN TO WITHDRAW REQUEST SUBMITTED ALONG WITH VERAISON TO CONVENE EGM FOR THEIR SHARES
* TILL NEXT GENERAL MEETING, CO WONT DO TRANSACTIONS THAT’LL MAKE IT DIFFICULT FOR RÖSSLER, PARMINO, OTHER SHAREHOLDERS TO INVEST IN DEVELOPMENT PROPERTIES
* MAX RÖSSLER AND PARMINO HOLDING WILL DISBAND SHAREHOLDER GROUP THEY HAD FORMED WITH ACTIVIST FUND VERAISON.
* BOTH SIDES CONFIDENT OF BEING ABLE TO WORK OUT PROPOSAL FOR SOLUTION Source text for Eikon: Further company coverage: