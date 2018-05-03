BRIEF-Impresa swings to positive Q1 EBITDA, cuts net loss

May 3 (Reuters) - Portugal’s media company IMPRESA SGPS SA, owner of SIC television and Expresso newspaper:
* CUTS Q1 NET LOSS TO 0.63 MLN EUROS FROM YEAR-AGO 2.76 MLN EUROS
* SWINGS TO POSITIVE EBITDA OF 1.8 MLN EUROS VS YR-AGO PRO-FORMA OF -0.4 MLN
* TOTAL REVENUES VIRTUALLY FLAT VS YEAR-AGO, ADVERTISING REVENUE UP 1.1 PCT
* PUBLISHING REVENUE UP 20 PCT VS YEAR-AGO PRO-FORMA
* PRO-FORMA RESULT EXCLUDES MAGAZINES SOLD BY IMPRESA ON JAN 1, 2018 Further company coverage: (Reporting By Andrei Khalip, editing by Axel Bugge)