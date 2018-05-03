FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Broadcasting
May 3, 2018 / 3:50 PM / Updated 17 minutes ago

BRIEF-Impresa swings to positive Q1 EBITDA, cuts net loss

Reuters Staff

1 Min Read

May 3 (Reuters) - Portugal’s media company IMPRESA SGPS SA, owner of SIC television and Expresso newspaper:

* CUTS Q1 NET LOSS TO 0.63 MLN EUROS FROM YEAR-AGO 2.76 MLN EUROS

* SWINGS TO POSITIVE EBITDA OF 1.8 MLN EUROS VS YR-AGO PRO-FORMA OF -0.4 MLN

* NET DEBT FALLS 3 PCT TO 185.6 MLN

* TOTAL REVENUES VIRTUALLY FLAT VS YEAR-AGO, ADVERTISING REVENUE UP 1.1 PCT

* PUBLISHING REVENUE UP 20 PCT VS YEAR-AGO PRO-FORMA

* PRO-FORMA RESULT EXCLUDES MAGAZINES SOLD BY IMPRESA ON JAN 1, 2018 Further company coverage: (Reporting By Andrei Khalip, editing by Axel Bugge)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.